Вольф: в 2026-м наконец-то избавимся от болидов с граунд-эффектом

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался об изменениях в 2026 году.

«Сезон-2025 очень интересный, потому что в 2026 году всё изменится. Мы получим совершенно новое шасси, новые аэродинамические правила, наконец-то избавимся от тех автомобилей с граунд-эффектом, которые нам не очень понравились, и совершенно новый двигатель.

Наше развитие было сосредоточено вокруг этого проекта в течение длительного времени. Вот почему я верю, что вторая половина этого сезона окажется успешной, в то время как все исследования и разработки сосредоточены на машине следующего года», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.