Брандл комплиментарно отозвался о пилотаже Ферстаппена в 2025 году

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Мартин Брандл комплиментарно отозвался о выступлениях четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» в первой половине сезона-2025.

«Да, Макс проехал несколько отличных кругов [в первой половине сезона], и, по-моему, я описал одну из его поул-позиций как поул с лазерным наведением. Он просто великолепно управлял болидом. Машина прекрасно ехала по трассе, Макс может с ней справиться. Он просто немного изменил свой стиль пилотажа и прибавил в скорости.

Например, он был очень смел в Спа, благодаря малой прижимной силе [заднего антикрыла] без проблем проходил некоторые из самых сложных поворотов», — приводит слова Брандла издание Sky Sports.