Менеджмент Колапинто ищет пилоту место в IndyCar на 2026 год — Formula 1 Magazine

Аргентинский гонщик Формулы-1 Франко Колапинто, представляющий команду «Альпин», проводит свой последний сезон в «Королевских гонках», сообщили в Racingnews365 со ссылкой на Formula 1 Magazine.

В статье говорится о том, что дни Колапинто в качестве пилота французской команды сочтены, а его менеджмент готовится к уходу из Формулы-1. В результате стало известно, что менеджмент аргентинца изучает варианты участия в IndyCar и чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), если «Альпин» прекратит сотрудничество с ним.

Франко сел за руль болида французов после Гран-при Майами, заменив австралийского гонщика Джека Дуэна.