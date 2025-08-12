Поставщик шин Формулы-Е был шокирован проигрышем тендера «Бриджстоуну»

Южнокорейский производитель шин Hankook прокомментировал проигрыш тендера на поставку резины для Формулы-Е на машины четвёртого поколения (Gen4) «Бриджстоуну». Сезон-2025/2026 станет последним для южнокорейцев в электрической Формуле.

«Вы можете себе представить, что нашей идеей было остаться здесь на гораздо более длительный срок. Именно по этой причине мы также приняли участие в тендере. К сожалению, мы проиграли тендер, что является возможным событием. Никто не рад такому решению или его последствиям. В первый момент это стало для нас настоящим шоком.

Однако потом у нас было внутреннее совещание, на котором мы взвесили все за и против и сказали: «Хорошо, мы проиграли, но это часть жизни». Вы не можете выигрывать каждый раз в своей жизни. Однако мы подписали контракт на четыре года как гордые партнёры и будем выполнять его до самой последней минуты, до финальной гонки в Лондоне. А затем, крепко пожав друг другу руки, мы попрощаемся», — приводит слова директора Hankook Манфреда Сэндбихлера издание Racingnews365.