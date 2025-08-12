Скидки
Видео: Нельсон Пике-младший обстрелял Ферстаппена из водного пистолета

Комментарии

40-летний бразильский бывший гонщик Формулы-1 Нельсон Пике-младший выложил в социальные сети видеоролик, где его семья отдыхает вместе с четырёхкратным чемпионом «Королевских гонок» Максом Ферстаппеном из команды «Ред Булл».

Пике-младший с водным пистолетом прервал ужин, атаковав Макса и родственников из водного пистолета.

Макс находится в отношениях с сестрой Нельсона — Келли Пике. В мае у них родилась дочь Лили, а также Келли и Макс воспитывают Пенелопу Квят-Пике, которую бразильская модель родила от российского пилота Даниила Квята.

Отцом Келли и Нельсона является легендарный пилот и трёхкратный чемпион серии Нельсон Пике.

Комментарии
