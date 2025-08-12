Эксперты Ф-1 — об Антонелли: заоблачные ожидания приводят к разочарованию

Нидерландские эксперты автоспорта Аллард Калфф и Кес ван де Гринт высказались об итальянском пилоте и дебютанте Формулы-1 Андреа Кими Антонелли из команды «Мерседес».

«Даже сейчас Антонелли финиширует далеко позади Джорджа Расселла. Он достойно выступил в нескольких квалификациях, но чуть не заплакал перед камерой, не зная, что его ждёт дальше. Это заставляет меня задуматься, не слишком ли быстро «Мерседес» загнал его в тупик. Как я уже упоминал, завышенные ожидания часто приводят к разочарованию. Ожидания от Антонелли были заоблачными. Он талантливый гонщик, он мне действительно нравится, и я считаю его фантастическим, но он ещё не зарекомендовал себя на этом уровне», — выразил своё мнение Калфф в эфире Viaplay.

«Пока Тото Вольфф видит в нём человека будущего, я верю, что так оно и есть. Каждый гонщик проходит через этот этап, и я согласен с этим [выбором «Мерседеса»]», — сказал де Гринт.