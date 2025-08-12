Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лоусон — о двух Гран-при за «Ред Булл»: посмотрите, как другие привлекают молодых пилотов

Лоусон — о двух Гран-при за «Ред Булл»: посмотрите, как другие привлекают молодых пилотов
Комментарии

Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», высказался о двух Гран-при за рулём RB21 за коллектив «Ред Булл».

«Если вы посмотрите на то, как другие команды подходили к привлечению молодого пилота, и посмотрите на дни тестов, время, проведённое за рулём болидов, количество тестов, которые, например, Кими [Антонелли] проводил в прошлом перед гонками в этом году, — мы ничего подобного не делали. У меня были два уикенда на двух трассах, на которых я никогда не выступал, и при этом один из них был спринтерским.

На тестах в Бахрейне [в 2025-м] у нас были проблемы с надёжностью, в Мельбурне у нас вернулись эти сложности», — приводит слова Лоусона издание Racingnews365.

Материалы по теме
Эксперты Ф-1 — об Антонелли: заоблачные ожидания приводят к разочарованию
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android