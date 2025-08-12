Лоусон — о двух Гран-при за «Ред Булл»: посмотрите, как другие привлекают молодых пилотов

Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», высказался о двух Гран-при за рулём RB21 за коллектив «Ред Булл».

«Если вы посмотрите на то, как другие команды подходили к привлечению молодого пилота, и посмотрите на дни тестов, время, проведённое за рулём болидов, количество тестов, которые, например, Кими [Антонелли] проводил в прошлом перед гонками в этом году, — мы ничего подобного не делали. У меня были два уикенда на двух трассах, на которых я никогда не выступал, и при этом один из них был спринтерским.

На тестах в Бахрейне [в 2025-м] у нас были проблемы с надёжностью, в Мельбурне у нас вернулись эти сложности», — приводит слова Лоусона издание Racingnews365.