Вильнёв объяснил, почему «Кадиллак» не должен выбирать Мика Шумахера

Бывший гонщик и чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв объяснил, почему 26-летний немецкий пилот Мик Шумахер является плохим выбором для американской команды «Кадиллак».

«Мику Шумахеру пришлось нелегко, когда он выступал в «Хаасе». К тому же он неопытный гонщик. Нет причин выбирать его», — приводит слова Вильнёва издание Racingnews365.

Мик Шумахер — сын легендарного семикратного чемпиона «Королевских гонок» Михаэля Шумахера. В сезоне-2020 Мик выполнял функции тест-пилота в «Хаасе» и «Альфа Ромео», а в 2021-м вместе с Никитой Мазепиным дебютировали в роли боевых пилотов американской команды.

«Кадиллак» станет 11-м коллективом Формулы-1 с сезона-2026.