В «Мерседесе» рассказали, в чём ошиблись при работе с Антонелли

Директор по коммуникациям «Мерседеса» Брэдли Лорд высказался о нестабильных результатах дебютанта Формулы-1 и пилота немецкого коллектива итальянца Андреа Кими Антонелли.

«Мы знали, что в сезоне будут взлёты и падения. Чем лучше вы сможете предоставить пилоту-новичку машину, в которой он будет уверен, которая будет предсказуема, на которой он сможет оценить свои характеристики, тем проще станет проходить этот процесс. Вот где мы потерпели неудачу во второй четверти сезона. Надеюсь, по мере продвижения вперёд мы сможем найти лучшее направление», — приводит слова Лорда издание GPblog.

За 14 Гран-при в сезоне-2025 Антонелли заработал 64 очка и занимает седьмое место в личном зачёте.