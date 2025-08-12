Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лоусон: если бы знал, что у меня будет два Гран-при в «Ред Булл» — поступил бы по-другому

Лоусон: если бы знал, что у меня будет два Гран-при в «Ред Булл» — поступил бы по-другому
Аудио-версия:
Комментарии

Новозеландский пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон рассказал об опыте выступления за «Ред Булл», за который он провёл предсезонные тесты и два Гран-при в сезоне-2025.

«За моё короткое время в «Ред Булл» произошло несколько событий, из-за которых всё пошло не так гладко. Это были не самые удачные выходные. И, по моим собственным меркам, они были недостаточно хороши. Очевидно, я старался изо всех сил и пытался как можно быстрее войти в курс дела.

Как бы часто я ни оглядывался назад и ни задавался вопросом: «Что я мог сделать, чтобы сделать это лучше?», очевидно, что есть вещи, на которые ты оглядываешься назад и думаешь: «Я бы хотел, чтобы я сделал это по-другому, чтобы попытаться помочь себе». Если бы знал, что у меня будет только две гонки, я бы, наверное, поступил немного по-другому. Но в то время я этого не понимал. Возможно, был немного наивен, но думал, что продержусь дольше и у меня будет время научиться», — приводит слова Лоусона издание Racingnews365.

Материалы по теме
Лоусон: экспериментировали в Китае, но это привело к исключению из «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android