Лоусон: если бы знал, что у меня будет два Гран-при в «Ред Булл» — поступил бы по-другому

Новозеландский пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон рассказал об опыте выступления за «Ред Булл», за который он провёл предсезонные тесты и два Гран-при в сезоне-2025.

«За моё короткое время в «Ред Булл» произошло несколько событий, из-за которых всё пошло не так гладко. Это были не самые удачные выходные. И, по моим собственным меркам, они были недостаточно хороши. Очевидно, я старался изо всех сил и пытался как можно быстрее войти в курс дела.

Как бы часто я ни оглядывался назад и ни задавался вопросом: «Что я мог сделать, чтобы сделать это лучше?», очевидно, что есть вещи, на которые ты оглядываешься назад и думаешь: «Я бы хотел, чтобы я сделал это по-другому, чтобы попытаться помочь себе». Если бы знал, что у меня будет только две гонки, я бы, наверное, поступил немного по-другому. Но в то время я этого не понимал. Возможно, был немного наивен, но думал, что продержусь дольше и у меня будет время научиться», — приводит слова Лоусона издание Racingnews365.