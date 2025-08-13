Скидки
«Доказал, что может выигрывать». Вильнёв назвал хорошего пилота для «Кадиллака»

Бывший гонщик и чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв считает, что 35-летний финский автогонщик Валттери Боттас, в сезоне-2025 выполняющий функции резервного пилота «Мерседеса», является хорошим вариантом для «Кадиллака».

«У Боттаса большой опыт, и он доказал, что может выигрывать гонки. И он работал в потрясающей команде «Мерседес». Так что это хорошие качества, которыми нужно обладать. Трудно судить о его годах в «Заубере». Я не думаю, что там был какой-то голод [до побед]», — приводит слова Вильнёва издание Racingnews365.

«Кадиллак» придёт в «Королевские гонки» в сезоне 2026 года, став 11-м коллективом на стартовой решётке.

Комментарии
