Сейвуд: из-за успеха «Формулы-1» разрабатывается вымышленный сериал о «Королевских гонках»

Известный британский автоспортивный журналист и эксперт британец Джо Сейвуд высказался о популярности Формулы-1 на фоне успеха одноимённого фильма с Брэдом Питтом.

«В целом дела в Формуле-1 сегодня идут очень хорошо. Показатели хорошие, а число болельщиков растёт. Фильм «Формула-1» уже собрал в мировом прокате $ 545,6 млн, что означает, что он стал самым кассовым фильмом в карьере Брэда Питта. Пока нет никаких признаков того, что фильм исчезнет с экранов кинотеатров, и запуск фильма на Apple TV может состояться позже, чем планировалось, поскольку нет смысла развивать этот рынок до тех пор, пока не снизятся кассовые сборы.

Успех означает, что теперь появился дополнительный стимул для других интересных телерадиопроектов и новых сделок с правами. Мы ожидаем, что этой осенью будет запущен ряд новых телевизионных проектов, и мы слышали, что вымышленный сериал о Формуле-1 (читай, мыльная опера) снова начинает набирать обороты», — написал Сейвуд в своём блоге.