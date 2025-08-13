Роберт Дорнбос назвал команду Формулы-1, куда может перейти Кристиан Хорнер

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Роберт Дорнбос поделился мнением об увольнении Кристиана Хорнера из «Ред Булл» и возможном возвращении британского специалиста в каком-либо статусе в «Королевские гонки».

«Вернётся ли Хорнер в паддок? Зная Кристиана, мой ответ — да. Давайте не будем забывать: он очень молод. Да, у него уже двадцатилетний опыт, но ему всего 51 год. Ему не хватало только доли в команде. Хочется просто стать совладельцем. Есть несколько команд, где можно это сделать. Если я пройдусь по списку команд, то выберу «Альпин». Флавио Бриаторе не собирается заниматься этим вечно», — приводит слова Дорнбоса нидерландская редакция Motorsport.

