Дорнбос оценил вероятность перехода Хорнера в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Роберт Дорнбос поделился мнением о возможном переходе бывшего руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера в «Феррари».

«На мой взгляд, Кристиан слишком привязан к Англии. Нельзя просто взять и переехать всей семьёй в Маранелло. Кроме того, Фредерик Вассёр [руководитель «Феррари»] только что подписал новый контракт с командой. Думаю, что мы увидим Кристиана [в Формуле-1] снова через несколько лет. Хорнер и «Ред Булл» должны прийти к соглашению, что потребует времени, так что в краткосрочной перспективе этого не произойдёт», — приводит слова Дорнбоса нидерландская редакция Motorsport.

