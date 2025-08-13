Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Дорнбос оценил вероятность перехода Хорнера в «Феррари»

Дорнбос оценил вероятность перехода Хорнера в «Феррари»
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Роберт Дорнбос поделился мнением о возможном переходе бывшего руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера в «Феррари».

«На мой взгляд, Кристиан слишком привязан к Англии. Нельзя просто взять и переехать всей семьёй в Маранелло. Кроме того, Фредерик Вассёр [руководитель «Феррари»] только что подписал новый контракт с командой. Думаю, что мы увидим Кристиана [в Формуле-1] снова через несколько лет. Хорнер и «Ред Булл» должны прийти к соглашению, что потребует времени, так что в краткосрочной перспективе этого не произойдёт», — приводит слова Дорнбоса нидерландская редакция Motorsport.

Материалы по теме
Роберт Дорнбос назвал команду Формулы-1, куда может перейти Кристиан Хорнер

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android