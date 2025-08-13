Скидки
Нико Росберг ответил, что предопределит чемпионство в нынешнем сезоне Формулы-1

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился мнением о выступлении пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Больше нельзя говорить, что Ландо хоть на каплю быстрее, потому что для этого уже нет оснований. Оскар всегда был чрезвычайно быстр, и я вижу, что они на одном уровне. Судьба чемпионства будет решаться в голове Ландо. У меня сложилось такое впечатление. Знаю, что он работает над этим, блокирует социальные сети и всё такое», — приводит слова Росберга Sky Sports.

В настоящий момент Пиастри занимает первое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 284 очка. Норрис располагается на второй позиции. На его счету 275 баллов.

