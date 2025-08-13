«Он удивил меня. Слабых мест просто нет». Нико Росберг выделил одного из пилотов Формулы-1

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг оценил прогресс австралийского гонщика «Макларена» Оскара Пиастри в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Оскар очень силён. Он удивил меня. Все мы знали, что он отличный гонщик, но в прошлом году у Ландо всё ещё было преимущество. В этом году Оскар просто невероятно стабилен, силён и быстр. У него просто нет слабых мест. В чём его слабость? Их больше нет, что немного пугает Ландо, потому что у Ландо и вправду есть слабые места», — приводит слова Росберга Sky Sports.

В настоящий момент Пиастри занимает первое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 284 очка.

