Аргентинский гонщик погиб во время тренировки

Аргентинский гонщик Клаудио Сегарра погиб в результате аварии на тренировке. Об этом сообщила пресс-служба команды Turismo Pista San Luis.

Спортсмен потерял контроль над болидом, после чего автомобиль перевернулся и врезался в стену. Гонщик был госпитализирован и через несколько часов скончался из-за серьёзных травм. Полиция начала расследование.

«С глубоким прискорбием должны сообщить, что пилот Клаудио Сегарра скончался после инцидента на тренировке. Наши мысли с его семьёй и друзьями. Мы будем помнить Клаудио как большого энтузиаста автоспорта», — говорится в сообщении пресс-службы команды, размещённом в социальных сетях.

