Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Аргентинский гонщик погиб во время тренировки

Аргентинский гонщик погиб во время тренировки
Комментарии

Аргентинский гонщик Клаудио Сегарра погиб в результате аварии на тренировке. Об этом сообщила пресс-служба команды Turismo Pista San Luis.

Спортсмен потерял контроль над болидом, после чего автомобиль перевернулся и врезался в стену. Гонщик был госпитализирован и через несколько часов скончался из-за серьёзных травм. Полиция начала расследование.

«С глубоким прискорбием должны сообщить, что пилот Клаудио Сегарра скончался после инцидента на тренировке. Наши мысли с его семьёй и друзьями. Мы будем помнить Клаудио как большого энтузиаста автоспорта», — говорится в сообщении пресс-службы команды, размещённом в социальных сетях.

Материалы по теме
10 лучших пилотов первой половины сезона Ф-1: лидер рейтинга вас удивит
10 лучших пилотов первой половины сезона Ф-1: лидер рейтинга вас удивит

Гонщик умер после аварии на трассе в США:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android