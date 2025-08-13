Гиперкар Koenigsegg установил новый рекорд

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Компания Koenigsegg отчиталась об установлении рекорда времени разгона до 400 км/ч и полной остановки. Заезды прошли на взлётно-посадочной полосе аэропорта города Эребру в Швеции.

Заводской тест-пилот Koenigsegg Маркус Лундх за рулём Jesko Absolut выполнил упражнение за 25,21 секунды, для этого ему понадобилось 2049 м прямой.

Права на видео принадлежат Koenigsegg. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Koenigsegg.

Отметим, что предыдущий рекорд также был установлен в Эребру на машине Koenigsegg Jesko Absolut — в июне 2024 года Лундх разогнался до 400 км/ч и затем остановил автомобиль за 27,83 секунды.

Гиперкар Koenigsegg Jesko был представлен в Женеве в 2019 году. Автомобиль оснащён 5,1-литровым твин-турбо V8, который при использовании топлива E85 развивает 1193 кВт (1622 л. с.) мощности.

Koenigsegg Jesko Absolut во время заездов в Эребру Фото: Koenigsegg

Jesko Absolut — более скоростной вариант гиперкара, который вместо заднего антикрыла оснащён двумя плавниками. В этой версии у автомобиля меньше прижимной силы и меньший коэффициент сопротивления воздуха. Расчётная максимальная скорость Koenigsegg Jesko Absolut превышает 560 км/ч.