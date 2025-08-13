Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штайнер назвал условие, при котором Ферстаппен подпишет контракт с «Мерседесом»

Штайнер назвал условие, при котором Ферстаппен подпишет контракт с «Мерседесом»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер поделился мнением о возможном перехода пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Мерседес». Ранее в СМИ не раз сообщалось, что нидерландский спортсмен может покинуть австрийскую команду.

«Удивило ли решение Макса остаться? Нет. Считаю, что это стратегическое решение. Макс знает, что у него есть возможность покинуть «Ред Булл» в конце 2026 года. Это даёт ему максимальную гибкость. Если «Ред Булл» будет в сильном положении, он окажется в нужном месте. Если нет, он посмотрит, кто будет впереди, и сможет поменять команду. Если «Мерседес» продемонстрирует хорошую форму начиная с 2026 года, Макс получит там многолетний контракт. Переход [в «Мерседес»] сейчас на долгосрочный контракт был бы более рискованным», — приводит слова Штайнера WEB.DE.

Материалы по теме
Мекис раскрыл, что понял о Ферстаппене после перехода в «Ред Булл»

Пике-младший обстрелял Ферстаппена водой:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android