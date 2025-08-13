Штайнер назвал условие, при котором Ферстаппен подпишет контракт с «Мерседесом»

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер поделился мнением о возможном перехода пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Мерседес». Ранее в СМИ не раз сообщалось, что нидерландский спортсмен может покинуть австрийскую команду.

«Удивило ли решение Макса остаться? Нет. Считаю, что это стратегическое решение. Макс знает, что у него есть возможность покинуть «Ред Булл» в конце 2026 года. Это даёт ему максимальную гибкость. Если «Ред Булл» будет в сильном положении, он окажется в нужном месте. Если нет, он посмотрит, кто будет впереди, и сможет поменять команду. Если «Мерседес» продемонстрирует хорошую форму начиная с 2026 года, Макс получит там многолетний контракт. Переход [в «Мерседес»] сейчас на долгосрочный контракт был бы более рискованным», — приводит слова Штайнера WEB.DE.

