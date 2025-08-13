Штайнер оценил перспективы Хэмилтона в Ф-1 с акцентом на его 40-летний возраст

Бывший руководитель «Хааса», эксперт Гюнтер Штайнер оценил перспективы семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона («Феррари») с акцентом на его возраст. В настоящий момент именитому гонщику 40 лет.

– В следующем году Льюису исполнится 41 год. Является ли возраст фактором?

– Возраст всегда имеет значение. Я и сам это замечаю (смеётся). Но Льюис в отличной форме. Понятно, что с возрастом быстрее не становятся. Но он вполне может выступать на хорошем уровне ещё несколько лет. Но если больше не испытываешь радости, понимая, что приходится только бороться, то это ни к чему не приведёт. Тогда лучше сказать: «Я попробовал, не сработало, я ухожу», — приводит слова Штайнера WEB.DE.

