Даниэль Риккардо: борода — моё утешение

Даниэль Риккардо: борода — моё утешение
Бывший гонщик Формулы-1 австралиец Даниэль Риккардо ответил на вопрос по поводу своей деятельности после ухода из Формулы-1. Больше свободного времени спортсмен стал уделять производству вина и своему бренду одежды.

«Ну, я не побрил лицо. Борода – моё утешение прямо сейчас. Этот год я посвятил тому, чтобы провести небольшое исследование самого себя. Я так долго жил сумасшедшей жизнью на высоких скоростях, и в этом году я немного остановился», — приводит слова Риккардо Motorsport Italia со ссылкой на его интервью с ведущей Мел Маклафлин.

1 июля Риккардо исполнилось 36 лет.

Даниэль Риккардо: пытаюсь понять, кто я вне болида

Даниэль Риккардо рекламирует свои вина:

