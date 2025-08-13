Ральф Шумахер: Хэмилтон слишком стар для адаптации к новому болиду

Бывший гонщик Ф-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер предположил, что проблемы семикратного чемпиона Ф-1, а также пилота «Феррари» британца Льюиса Хэмилтона в текущем сезоне «Королевских гонок» связаны с его возрастом.

«Перед началом сезона я предупреждал, что ситуация в «Феррари» может измениться. Сейчас замечаю, что в его поведении много эмоций. Льюис критикует команду за закрытыми дверями и не справляется с машиной — это не приносит пользы никому.

Возможно, Хэмилтон слишком стар, чтобы адаптироваться к новому болиду, или он просто не справляется со своей работой. Я полагаю, что решение [о продлении контракта] по Леклеру было принято уже давно. Однако не думаю, что Хэмилтон покинет команду во время сезона», — приводит слова Шумахера портал Sportskeeda.