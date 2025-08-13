Скидки
Теннисист Янник Синнер назвал спортсмена, за которым любит следить. Это пилот Ф-1

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 23-летний итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что вне тенниса он больше всего любит следить за 27-летним пилотом команды Формулы-1 «Феррари» монегаском Шарлем Леклером.

— За каким спортсменом не из тенниса ты больше всего любишь следить?
— За Шарлем, — приводит слова Синнера портал Sportskeeda.

Отметим, что Синнер и Леклер знакомы, а также поддерживают дружеские отношения. Кроме того, Янник лично поздравил Шарля с недавней победой последнего в гонке Гран-при Монако, которая проходила на родине пилота итальянского коллектива.

Фредерик Вассёр: Леклер никогда не сдаётся, подгоняет команду и себя
