Макс Ферстаппен встретился с Тото Вольфом на яхте на Сардинии — Autosprint

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, а ныне пилот австрийской команды «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен всё же встретился на яхте на Сардинии с руководителем немецкой команды «Мерседес» Тото Вольфом. Об этом сообщает издание Autosprint, которое также опубликовало их совместные снимки.

Ранее авторитетный портал Motosport информировал, что Макс и Тото не встречались на Сардинии, куда одновременно прилетели отдыхать. Тем не менее некоторые инсайдеры отмечали, что стороны могли встретиться, чтобы провести переговоры на предмет перехода нидерландца в «Мерседес».

Напомним, Макс занимает третье место в личном зачёте пилотов Формулы-1, имея на своём счету 187 очков.

