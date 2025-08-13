Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Мы на полной скорости летим в стену». Глава Mercedes-Benz призвал пересмотреть законы ЕС

«Мы на полной скорости летим в стену». Глава Mercedes-Benz призвал пересмотреть законы ЕС
Глава Mercedes-Benz Group Ола Каллениус
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус призвал власти Европейского союза пересмотреть запрет на выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, который вступит в силу в 2035 году. В интервью изданию Handelsblatt Каллениус заявил, что постановление Европарламента угрожает всей автомобильной индустрии, сообщает Motor1.

«Нам нужно вернуться к реальности — мы на полной скорости летим в стену, — заявил глава немецкого концерна, который также возглавляет европейскую ассоциацию автопроизводителей ACEA. — Разумеется, нам нужна декарбонизация, но её необходимо проводить технологически нейтральным способом. Нельзя упускать из виду экономику».

Каленниус предупредил, что, если ЕС не отменит запрет, автомобильную индустрию ЕС «ожидает коллапс». Он также отметил, что в преддверии запрета многие покупатели спешат приобрести бензиновые и дизельные машины, и в итоге закон «никак не улучшит климат».

Motor1 также отмечает, что в первой половине 2025 года общая доля электромобилей среди всех проданных в Европе машин составила лишь 17,5%. При этом в продажах Mercedes-Benz доля электрических машин ещё меньше — в первом полугодии 2024-го она составила 9,7%, а в 2025-м снизилась до 8,4%.

Материалы по теме
Акционеры обвинили Tesla и Илона Маска в мошенничестве после провала испытаний роботакси
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android