«Мы на полной скорости летим в стену». Глава Mercedes-Benz призвал пересмотреть законы ЕС

Исполнительный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус призвал власти Европейского союза пересмотреть запрет на выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, который вступит в силу в 2035 году. В интервью изданию Handelsblatt Каллениус заявил, что постановление Европарламента угрожает всей автомобильной индустрии, сообщает Motor1.

«Нам нужно вернуться к реальности — мы на полной скорости летим в стену, — заявил глава немецкого концерна, который также возглавляет европейскую ассоциацию автопроизводителей ACEA. — Разумеется, нам нужна декарбонизация, но её необходимо проводить технологически нейтральным способом. Нельзя упускать из виду экономику».

Каленниус предупредил, что, если ЕС не отменит запрет, автомобильную индустрию ЕС «ожидает коллапс». Он также отметил, что в преддверии запрета многие покупатели спешат приобрести бензиновые и дизельные машины, и в итоге закон «никак не улучшит климат».

Motor1 также отмечает, что в первой половине 2025 года общая доля электромобилей среди всех проданных в Европе машин составила лишь 17,5%. При этом в продажах Mercedes-Benz доля электрических машин ещё меньше — в первом полугодии 2024-го она составила 9,7%, а в 2025-м снизилась до 8,4%.