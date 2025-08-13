Скидки
В «Феррари» всё ещё не выявили проблему с болидом Леклера, которая возникла на ГП Венгрии

Журналист издания AutoRacer Розарио Джулиана сообщил в своей статье, что в итальянском коллективе «Скудерия» по-прежнему не могут выявить причину проблемы, которая возникла в болиде 27-летнего монегаска Шарля Леклера во время Гран-при Венгрии.

Тогда давление в шинах машины было увеличено на 1.5 PSI. Однако данный ход отрицательно сказался на выступлении Леклера. В результате Шарль стал терять по одной секунде с круга относительно симуляции. Суммарно монегаск уступил 20 секунд в конце гонки. Такое изменение не должно было вызвать настолько большую потерю темпа.

Отмечается, что данную проблему нельзя решить сменой подвески у машины, поскольку она происходит из-за самой конструкции SF25.

