«В ту минуту, когда Нико выиграл титул, он сдался». Жак Вильнёв — о чемпионстве Росберга

Бывший гонщик и чемпион Формулы-1 1997 года канадец Жак Вильнёв выразил уверенность в том, что немец Нико Росберг потерял интерес к гонкам в тот момент, когда завоевал титул в сезоне-2016 в составе «Мерседеса».

«В ту минуту, когда Нико выиграл титул, было видно, что он полностью выжат. Росберг победил Хэмилтона психологически, поскольку играл по правилам. В том сезоне Нико был быстрее Льюиса, а тот не предугадал этого, поэтому мы не видели лучшую версию Льюиса тогда. И в ту минуту, когда Нико выиграл, он сдался. Было видно, что у него больше нет страсти к гонкам.

И каждый раз, когда я его вижу, Нико показывает своим видом, что не скучает по гонкам. Они его совершенно не интересуют. Всё, чего он хотел, — это стать чемпионом, как его отец, и двигаться дальше. Что-то странное», — приводит слова Вильнёва портал Sportskeeda.

