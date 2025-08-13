Р. Шумахер: если Лоуренс Стролл хочет добиться титула в Ф-1, то он должен уволить Лэнса

Бывший гонщик Ф-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер раскрыл, что нужно сделать владельцу британской команды «Астон Мартин» Лоуренсу Строллу, чтобы его коллектив стал претендовать на титул в чемпионате.

«Если Лоуренс Стролл действительно хочет добиться титула в Ф-1, то ему придётся уволить своего сына. Результат Лэнса 0-27 в квалификации против его партнёра по команде Фернандо Алонсо говорит сам за себя.

Отцу предстоит решить, что важнее, — эмоции или успех. Если Лоуренс настроен серьёзно, то ему придётся полностью пересмотреть состав пилотов на 2026 год. Думаю, он это понимает, но решение даётся ему нелегко», — приводит слова Шумахера портал Sportskeeda.