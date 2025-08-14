Электрический кроссовер Polestar попал в Книгу рекордов Гиннесса

Электрический кроссовер Polestar 3 установил рекорд дальности хода на одном заряде батареи в сегменте автомобилей класса SUV. Так, в течение 22 часов 57 минут сменявшие друг друга за рулём Сэм Кларк, Кевин Букер и Ричард Паркер без подзарядки проехали по дорогам общего пользования Великобритании 935,44 км и попали в Книгу рекордов Гиннесса.

Электрокроссовер Polestar 3 попал в Книгу рекордов Гиннесса Фото: Polestar

Электрокроссовер Polestar 3 был представлен в октябре 2022 года. Это первый автомобиль, построенный на платформе SPA2, на основе которой позднее дебютировала Volvo EX90. В базовой версии Polestar 3 обладает мощностью 360 кВт (489 л. с.) и разгоняется до 100 км/ч за 5 секунд, но в исполнении Performance Pack кроссовер выдаёт 380 кВт (517 л. с.) и достигает 100 км/ч за 4,7 секунды.

Электрокроссовер Polestar 3 попал в Книгу рекордов Гиннесса Фото: Polestar

Запас хода Polestar 3 по стандарту WLTP составляет 706 км, при этом во время установления рекорда после преодоления этой дистанции в батарее оставалось ещё 20% заряда. Создатели также подчёркивают, что после того как датчик начал показывать 0% заряда, автомобиль проехал ещё 12,8 км, прежде чем окончательно остановился.

Электрокроссовер Polestar 3 попал в Книгу рекордов Гиннесса Фото: Polestar

Отметим, что абсолютный рекорд дальнобойности электромобиля ранее установил пикап Chevrolet Silverado, проехавший на одном заряде более полутора тысяч километров.