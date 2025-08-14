Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Электрический кроссовер Polestar попал в Книгу рекордов Гиннесса

Электрический кроссовер Polestar попал в Книгу рекордов Гиннесса
Кроссовер Polestar попал в Книгу рекордов Гиннесса
Аудио-версия:
Комментарии

Электрический кроссовер Polestar 3 установил рекорд дальности хода на одном заряде батареи в сегменте автомобилей класса SUV. Так, в течение 22 часов 57 минут сменявшие друг друга за рулём Сэм Кларк, Кевин Букер и Ричард Паркер без подзарядки проехали по дорогам общего пользования Великобритании 935,44 км и попали в Книгу рекордов Гиннесса.

Электрокроссовер Polestar 3 попал в Книгу рекордов Гиннесса

Электрокроссовер Polestar 3 попал в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: Polestar

Электрокроссовер Polestar 3 был представлен в октябре 2022 года. Это первый автомобиль, построенный на платформе SPA2, на основе которой позднее дебютировала Volvo EX90. В базовой версии Polestar 3 обладает мощностью 360 кВт (489 л. с.) и разгоняется до 100 км/ч за 5 секунд, но в исполнении Performance Pack кроссовер выдаёт 380 кВт (517 л. с.) и достигает 100 км/ч за 4,7 секунды.

Электрокроссовер Polestar 3 попал в Книгу рекордов Гиннесса

Электрокроссовер Polestar 3 попал в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: Polestar

Запас хода Polestar 3 по стандарту WLTP составляет 706 км, при этом во время установления рекорда после преодоления этой дистанции в батарее оставалось ещё 20% заряда. Создатели также подчёркивают, что после того как датчик начал показывать 0% заряда, автомобиль проехал ещё 12,8 км, прежде чем окончательно остановился.

Электрокроссовер Polestar 3 попал в Книгу рекордов Гиннесса

Электрокроссовер Polestar 3 попал в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: Polestar

Отметим, что абсолютный рекорд дальнобойности электромобиля ранее установил пикап Chevrolet Silverado, проехавший на одном заряде более полутора тысяч километров.

Материалы по теме
Видео
Гиперкар Koenigsegg установил новый рекорд
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android