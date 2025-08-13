Скидки
«Не уверен, что это было верным решением». Экклстоун — о приглашении Хэмилтона в «Феррари»

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун выразил сомнение в правильности решения руководства итальянского коллектива «Феррари» выбрать в качестве боевого пилота семикратного чемпиона Ф-1 британца Льюиса Хэмилтона.

«В данный момент я не могу сказать ничего плохого об итальянском персонале «Феррари». Тем не менее мне кажется, что команде необходим человек, который внесёт изменения, определит верный вектор развития и добьётся выполнения целей.

Не уверен, что выбрать Льюиса в качестве боевого пилота было верным решением. Конечно, он талантливый гонщик, но ведёт политические игры, что типично для «Феррари» и для самого Хэмилтона. Но он способен вернуться к жизни, и это будет плюсом для него и для «Феррари», — приводит слова Экклстоуна портал Sportskeeda.

