Бывший гонщик Ф-1 Логан Сарджент продолжит карьеру в автоспорте в сфере спорткаров

Бывший гонщик Формулы-1, уволенный из «Уильямса» по ходу сезона-2024, американец Логан Сарджент продолжит карьеру в автоспорте в сфере спорткаров. Об этом сообщает спортивное агентство OGMM на своей странице в социальной сети Х.

«Новое подписание! Мы рады приветствовать Логана Сарджента в команде OGMM. Логан, обладающий солидным опытом в гонках на одноместных болидах, присоединяется к OGMM, поскольку он сосредоточен на будущей карьере в сфере спорткаров. Добро пожаловать в команду, Логан», — сказано в пресс-релизе команды.

Напомним, в феврале текущего года Сарджент объявил о завершении карьеры в автоспорте.