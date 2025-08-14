Скидки
В «Ред Булл» высказались о долгом решении стюардов в Венгрии из-за Ферстаппена и Хэмилтона

Глава спортивного подразделения «Ред Булл» Стивен Ноулз высказался о долгих разбирательствах стюардов после Гран-при Венгрии из-за обгона Максом Ферстаппеном пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона, во время которого британец покинул пределы трассы, пропустив нидерландца.

«Это был интересный инцидент, потому что, я думаю, никто не был уверен, что там произошло на самом деле, кроме того, что это был манёвр в повороте на довольно высокой скорости. Как правило, там не так много обгонов. И не помогло то, что все доступные в то время ракурсы съёмки были совершенно бесполезны. Я думаю, режиссёр просто выбрал неудачный момент для съёмки.

Как правило, большую часть времени у нас есть камера, установленная на «гало» над шлемом водителя, которая направлена вниз, что даёт вам действительно хороший обзор того, что происходит по обе стороны от машины. С машины Макса было взято изображение с переднего крыла, но сама камера находится как бы за передним крылом, и самого инцидента не было видно. Кроме того, во время съёмки с вертолёта машины оказались за деревьями в самый нужный момент. Так что, я думаю, никто не был до конца уверен в том, что произошло, был ли контакт или что-то ещё, мы ничего не увидели.

Я думаю, что дирекция рассмотрела это и, вероятно, не смогла решить, следует ли предпринимать какие-либо санкции. Это могло либо привести к столкновению, либо вынудить Льюиса покинуть трассу. Были такие варианты. Вот об этом мы и начали разговор», — приводит слова Ноулза издание GPblog.

Брандл комплиментарно отозвался о пилотаже Ферстаппена в 2025 году
