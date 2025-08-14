Ноулз — о Ферстаппене: извлекать пользу из правил — такая же важная вещь, как и скорость

Главный гоночный инженер «Ред Булл» Стивен Ноулз прокомментировал умение четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена находить лазейки в правилах и рекомендациях для пилотов.

«Он действительно хорош. Вероятно, он такой, каким его видят на самом деле. Он очень прямолинейный. Многое говорит о том, что у него действительно огромный потенциал. Таким образом, когда он управляет машиной, он также может учитывать множество переменных с точки зрения стратегии и обдумывать изменения в настройках и своих различных инструментах.

Он очень, очень хорошо разбирается в спортивных правилах и рекомендациях для пилотов. И я знаю, что об этом также много говорилось, потому что он как бы превратил в искусство изучение того, что именно вы можете и чего не можете делать, что вы должны и чего не должны делать на трассе, и по-настоящему использовал это. И иногда, возможно, мнения разделяются, но я думаю, что это та область, которая является такой же областью производительности, как и всё остальное.

Правила, по которым мы участвуем в гонках, являются частью спортивного ландшафта. И извлечь из этого максимальную пользу — это важная часть, большая область производительности, точно так же как и скорость», — сказал Ноулз на YouTube-канале The Inside Track.