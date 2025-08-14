Скидки
Инженер «Мерседеса» — о слезах Антонелли в Бельгии: самый суровый свой критик

Инженер «Мерседеса» — о слезах Антонелли в Бельгии: самый суровый свой критик
Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин высказался о сложностях пилота команды Андреа Кими Антонелли и о его слезах в Бельгии.

«На самом деле он нас не удивляет, потому что мы давно знаем его в команде, и вы можете видеть, что он сам по себе является своим самым суровым критиком. Нет никаких сомнений в том, что в последних гонках мы создали ему небольшую проблему, с которой ему приходится сталкиваться, и с его стороны неправильно пытаться считать всё это сложностью, вызванной им.

Так что все его трудности — во многом это проблема команды. Он всегда был таким хорошим гонщиком, и его приятно видеть в команде, и как и то, что он переживает о себе. На наших плечах лежит ответственность, и мы должны помочь ему справиться с этим. И мы достаточно насмотрелись на него в этом году, чтобы понять, каким талантом он обладает; он очень молод, он будет становиться только лучше, но это, безусловно, причинило ему боль. И последние гонки ударили сильнее по нему, чем по Джорджу», — приводит слова Шовлина издание Racingnews365.

Эксперты Ф-1 — об Антонелли: заоблачные ожидания приводят к разочарованию
