В Shelby представили свой «самый агрессивный» спорткар на базе Ford Mustang

В Shelby представили свой «самый агрессивный» спорткар на базе Ford Mustang
Shelby Super Snake-R
Компания Shelby American представила свою третью модель на базе Ford Mustang седьмого поколения (заводской индекс S650) — Shelby Super Snake-R. Создатели отмечают, что это самый агрессивный вариант Super Snake, когда-либо построенный Shelby.

Shelby Super Snake-R создана на базе Ford Mustang Dark Horse и оснащается 5-литровым двигателем Coyote V8. Но если у Mustang Dark Horse он выдаёт 500 л. с., то в Shelby за счёт установки турбонагнетателя добились мощности более 850 л. с. Автомобиль доступен с 6-ступенчатой механической трансмиссией Tremec TR-3160 или 10-ступенчатым автоматом.

Главным отличием автомобиля в Shelby называют подвеску — полностью регулируемую пружинную конструкцию с более широкой колеёй и повышенной жёсткостью. За счёт этого, как отмечают в Shelby American, инженерам удалось существенно улучшить управляемость спорткара. Стоимость машины — $ 225 тыс.

«Новая подвеска — настоящий прорыв, — говорит Винс ЛаВайолетт, операционный вице-президент и старший дизайнер Shelby American. — Она более жёсткая и сбалансированная, чем у любого другого Super Snake. Кроме того, мы были одержимы снижением массы автомобиля и улучшением его баланса. Это самый агрессивный Super Snake в истории».

Отметим, что ранее британское тюнинг-ателье Clive Sutton представило 799-сильный CS800DH Mustang на базе Ford Mustang Dark Horse.

