Пиастри стал послом благотворительного фонда для детей, больных раком

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри из команды «Макларен» стал послом благотворительного фонда для детей, больных раком.

«Некоторые из вас, возможно, помнят, что я познакомился с Крузом в этом году на Гран-при Австралии, благодаря благотворительному фонду My Room для детей, страдающих от рака. Команда постоянно информировала меня о путешествии Круза, и я действительно намного лучше понял, что такое благотворительность и как они поддерживают совсем маленьких детей, больных раком.

Очевидно, что любой вид рака чрезвычайно разрушителен, не говоря уже о детях. Поэтому я с гордостью объявляю, что собираюсь стать послом благотворительного фонда My Room, который оказывает помощь детям, страдающим от рака. Так что да, я действительно с нетерпением жду возможности поработать со всеми ними, чтобы попытаться собрать как можно больше невероятно ценных средств, а также просто поддержать и привлечь внимание к проблеме рака. Спасибо всем за вашу поддержку», — сказал Пиастри в видеоролике в своих социальных сетях.

