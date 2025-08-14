Гендиректор Формулы-1 хочет увеличить количество спринтов и ввести реверсивную решётку

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали планирует обсудить с командами и пилотами идею проведения большего количества спринтерских гонок в будущем, а также изменить формат проведения, введя старт с реверсивной решётки.

«Я действительно верю, что есть возможности расширить два аспекта, которые нам нужно обсудить как с пилотами, так и с командами и, конечно, с ФИА. Есть вопросы: можем ли мы изменить расписание уикендов, введя больше спринтов? И правильная ли это для нас формула, позволяющая использовать реверсивную стартовую решётку, как мы делаем с Ф-2 и Ф-3? Это актуальные вопросы для обсуждения.

На мой взгляд, мы близки к тому, что этот вопрос будет серьёзно рассмотрен командами. Стремление к прогрессу в этом направлении определённо растёт, и поэтому я готов представить и обсудить не только новые спринты, но и новые форматы, новые идеи. Я думаю, что спринт, каким бы ни был правильный формат, нам нужен. Он будет олицетворять будущее. Я думаю, что между шестью и 24 этапами со спринтом мы должны сделать шаги в середину [к 12].

Мы открыты для этого, потому что я думаю, что это правильно — прислушиваться к нашим фанатам, пытаться что-то создавать и не бояться совершать ошибки. Тот, кто считает, что ошибок быть не должно, не делает ничего нового», — приводит слова Доменикали издание The Race.