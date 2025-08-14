Стефано Доменикали: 24 этапа за сезон в Формуле-1 — это идеально

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о количестве этапов в «Королевских гонках».

«Сегодня количество партнёров, которые есть не только у нас, но и у команд, означает, что платформа [Формула-1] представляет ценность. Когда я говорю «ценный», я возвращаюсь к тому, что это правильно с точки зрения коммерческого предложения. Если бы это было неправильно, то и не было бы таким популярным.

Вот почему я верю, что могу включить себя в число тех, кто считает, что 22-24 гонки — идеально. Потому что это правильное число, которое оправдано как с коммерческой точки зрения, так и с этой точки зрения перспективы развития. Не забывайте об одной вещи, которая, на мой взгляд, имеет значение. Мы живём в мире, где очень важно, чтобы контент был привлекательным и релевантным.

У нас всего 24 гонки. В футболе 70 матчей. Бейсбол — 165 игр, каждый день показывают по телевизору. Так что создать привлекательный контент, включающий, я бы сказал, всего 24 гонки, — это огромная задача», — приводит слова Доменикали издание Тhe Race.