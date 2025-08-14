Албон рассказал, чем Сайнс отличается от Ферстаппена

Тайско-британский гонщик Формулы-1 Алекс Албон из команды «Уильямс» рассказал, чем отличаются между собой его напарник Карлос Сайнс и Макс Ферстаппен («Ред Булл»), с которым они ранее выступали за австрийский коллектив.

«Многому ли я научился у Карлоса и Макса? Это другое. Всё совсем по-другому. Итак, когда я был в команде с Максом, я был настолько поглощён только собой, пытаясь стать лучше, и во многом это было связано с тем, что я просто копался в данных и выяснял: «Хорошо, почему… Как Макс может это сделать? И как мне обойти эти проблемы и что он при этом чувствует?»

Однако я был неопытен, поэтому во многих отношениях не знал, какие вопросы задавать правильно, и я действительно, я никогда по-настоящему не разбирался в этом. Я много рассказываю о своём годичном перерыве, который в некотором роде дал мне немного больше времени, чтобы освоиться, прежде чем я вернулся, а с Карлосом это нечто большее: у меня есть ресурсы, есть ментальное пространство и есть знания, чтобы понимать.

Мне кажется, он очень… Есть пилоты, которые больше полагаются на чувство, а есть — более инженерно ориентированные, и я бы сказал, что Карлос как раз таки такой в своём языке: он понимает инженерный мир пилотирования», — приводит слова Албона издание Racingnews365.