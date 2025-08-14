Ральф Шумахер назвал команду Ф-1, в которую мог бы перейти Кристиан Хорнер

Бывший гонщик Ф-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер выразил уверенность в том, что британец Кристиан Хорнер мог бы занять пост руководителя французского коллектива «Альпин», поскольку обладает необходимыми знаниями в инженерии.

«Я думаю, время таких деятелей, как Флавио, прошло. На вершине власти нужны технически подкованные люди, такие как Хорнер. Флавио мог бы помочь как организатор и специалист по налаживанию связей, как лицо, представляющее внешний мир», — приводит слова Шумахера портал Sportskeeda.

Напомним, Хорнер ранее был бессменным руководителем австрийской гоночной команды «Ред Булл». На этом посту Кристиан находился с 2005 по 2025 год.