Кристиан Хорнер официально покинул «Ред Булл»

Кристиан Хорнер официально покинул «Ред Булл»
Комментарии

Британский специалист Кристиан Хорнер официально покинул «Ред Булл». Это следует из данных Регистрационной палаты Великобритании. Кристиан был руководителем австрийской команды.

Об увольнении Хорнера стало известно ещё 9 июля. Специалист, однако, продолжал формально оставаться сотрудником команды. Британец числится директором Red Bull Technology, Red Bull Racing и Red Bull Powertrains. Официально стороны расстались 13 августа.

Хорнер был назначен директором «Ред Булл» в марте 2007 года. Новым руководителем австрийского гоночного коллектива стал Лоран Мекис, который ранее был главой «Рейсинг Буллз».

«Ред Булл» в настоящий момент занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 194 очка.

