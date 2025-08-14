Британский специалист Кристиан Хорнер официально покинул «Ред Булл». Это следует из данных Регистрационной палаты Великобритании. Кристиан был руководителем австрийской команды.

Об увольнении Хорнера стало известно ещё 9 июля. Специалист, однако, продолжал формально оставаться сотрудником команды. Британец числится директором Red Bull Technology, Red Bull Racing и Red Bull Powertrains. Официально стороны расстались 13 августа.

Хорнер был назначен директором «Ред Булл» в марте 2007 года. Новым руководителем австрийского гоночного коллектива стал Лоран Мекис, который ранее был главой «Рейсинг Буллз».

«Ред Булл» в настоящий момент занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 194 очка.

