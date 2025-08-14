Скидки
«Хотел, чтобы болиды проехали по Красной площади!» Экс-руководитель Ф-1 — о ГП СССР

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун вспомнил, как в начале 1980-х годов стремился организовать в СССР один из этапов Ф-1.

«Моя цель была в том, чтобы болиды Ф-1 проехали по Красной площади! Мы старались изо всех [организовать этот этап], но в итоге ничего не вышло. Нам пришлось отложить всё, когда умер лидер КПСС Леонид Брежнев (он скончался в ноябре 1982 года. — Прим. «Чемпионата»). Мы не смогли продолжить переговоры с его преемниками. Я всегда рассматривал Формулу-1 как чемпионат мира. А Россия — или же СССР в тот момент времени — была его важной частью. Тем не менее нам в конце концов пришлось отказаться от этой идеи», — приводит слова Экклстоуна портал F1destinations.

