Штайнер оценил последствия в случае запрета «Макларена» для Норриса и Пиастри бороться

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер поделился мнением о соперничестве пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри. Ранее в гоночном коллективе подчёркивали, что спортсмены вольны бороться друг с другом.

«Я рад, что команда позволяет им свободно бороться. Именно это мы и хотим видеть. Это [запрет бороться] стало бы абсолютной убийцей мотивации. Формула-1 живёт эмоциями. Если сейчас сказать, что один должен поддерживать другого, то часть волшебства просто потеряется. Они всё равно выиграют Кубок конструкторов. Так что пусть гоняются свободно», — приводит слова Штайнера WEB.DE.

