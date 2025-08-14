Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штайнер оценил последствия в случае запрета «Макларена» для Норриса и Пиастри бороться

Штайнер оценил последствия в случае запрета «Макларена» для Норриса и Пиастри бороться
Комментарии

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер поделился мнением о соперничестве пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри. Ранее в гоночном коллективе подчёркивали, что спортсмены вольны бороться друг с другом.

«Я рад, что команда позволяет им свободно бороться. Именно это мы и хотим видеть. Это [запрет бороться] стало бы абсолютной убийцей мотивации. Формула-1 живёт эмоциями. Если сейчас сказать, что один должен поддерживать другого, то часть волшебства просто потеряется. Они всё равно выиграют Кубок конструкторов. Так что пусть гоняются свободно», — приводит слова Штайнера WEB.DE.

Материалы по теме
Пиастри стал послом благотворительного фонда для детей, больных раком

Мама Пиастри встретилась с Цунодой на Гран-при Бельгии:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android