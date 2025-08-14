Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Берни Экклстоун вспомнил, как однажды встретился с сотрудниками КГБ

Берни Экклстоун вспомнил, как однажды встретился с сотрудниками КГБ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун рассказал, что однажды у него была встреча с сотрудниками Комитета государственной безопасности (КГБ), когда он стремился организовать в Венгрии один из этапов Ф-1.

— Вы не отказались от идеи провести гонку за «железным занавесом». Ваш венгерский друг Тамаш Рохони предложил провести Формулу-1 в Будапеште. Что было для вас самой большой проблемой в переговорах с венгерскими властями?
— Помню, как однажды Тамаш сказал мне, что нам нужно встретиться с представителями правительства, чтобы обсудить подготовку к организации гонки. Оказалось, что это были сотрудники КГБ. Они просто хотели убедиться, что Формула-1 не нанесёт никакого вреда коммунистическому режиму. С практической точки зрения я хотел провести гонку в городе, на старой трассе Неплигет (тогда и сейчас это парк в Будапеште. — Прим. «Чемпионата»). Но власти заявили, что Формула-1 потревожит животных и испортит людям праздник. Когда мы поняли, что здесь это невозможно, нам пришлось искать другое место. Так мы оказались в Модьороде, где вот уже почти 40 лет проходит Гран-при на трассе Хунгароринг, — приводит слова Экклстоуна портал F1destinations.

Материалы по теме
«Не уверен, что это было верным решением». Экклстоун — о приглашении Хэмилтона в «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android