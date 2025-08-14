В «Макларене» объявили о продаже в данный момент болида Ф-1 2026 года

В «Макларене» сообщили о сотрудничестве с аукционным домом RM Sotheby's, в ходе которого у любого желающего будет возможность приобрести три настоящих гоночных болида британской команды. Об этом сообщает пресс-служба «Макларена».

На продажу будет в числе прочих выставлен болид, который примет участие в предстоящем сезоне Ф-1, а также машина серии NTT IndyCar 2026 года и WEC Challenger 2027 года. Аукцион пройдёт 5 декабря. Тогда же, когда состоится финальная гонка сезона-2025 на Гран-при Абу-Даби. Отметим, что покупатели получат свои машины после того, как те выступят в своих гоночных сериях.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился своими мыслями по поводу предстоящего аукциона.

«Этот аукцион — уникальная возможность погрузиться в мир гоночной истории и стать участником торгов за машину, которая принимала участие в гонках на трассе ещё до своего официального выхода на рынок. «Тройная корона» — это неотъемлемая часть нашего наследия, и мы стремимся выиграть её вновь, готовясь к участию в WEC в 2027 году.

Кроме того, эти невероятные машины будут поставляться с беспрецедентным VIP-доступом к команде и её работе на трассе», — приводит слова Брауна пресс-служба «Макларена».