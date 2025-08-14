Джордж Расселл: когда перешёл в «Мерседес», думал, что каждый год будем бороться за титул

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о своих чемпионских амбициях. Британец стал боевым пилотом немецкой команды в 2022 году.

«Я надеялся, что к настоящему моменту по прошествии семи сезонов у меня будет хотя бы год борьбы за чемпионство. Когда я присоединился к «Мерседесу», мы полагали, что каждый год будем бороться за чемпионство. К сожалению, этого не произошло.

Возможно, два года назад никто и предположить не мог, что «Макларен» сделает такой шаг. Ландо Норрис был с ними пять лет и также не провёл ни одного боя за титул. Так что нужно просто принять тот факт, что такова природа Формулы-1. Так было всегда», — приводит слова Расселла Autosport.

Материалы по теме Джордж Расселл высказался о критике за готовность высказывать свою точку зрения

Ферстаппен пошутил про Джорджа Расселла и пейнтбол: