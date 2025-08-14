Скидки
Расселл: посмотрите на Шумахера, ему было за 30, прежде чем он выиграл титул с «Феррари»

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл вспомнил о первом титуле прославленного немецкого пилота Михаэля Шумахера в составе «Феррари». Именитый спортсмен перешёл в итальянскую команду в 1995 году, а первый титул вместе со «Скудерией» завоевал в 2000-м. Для Михаэля это было третье чемпионство. Всего у него их будет семь.

«Посмотрите на Михаэля Шумахера. Это был его пятый год с «Феррари», ему было за 30, прежде чем он выиграл с ними чемпионат. Мне 27, так что у меня ещё есть немного времени», — приводит слова Расселла издание Autosport.

В настоящий момент Расселл занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 172 очка.

