Эксперт назвал важную черту Ландо Норриса как гонщика, которую недооценивают

Эксперт назвал важную черту Ландо Норриса как гонщика, которую недооценивают
Комментарии

Эксперт и комментатор Алекс Джейкс поделился мнением о пилоте «Макларена» Ландо Норрисе.

«Как ни странно, у Ландо Норриса есть одна очень важная черта, которую он снова продемонстрировал в этом году в своём первом полноценном сезоне в качестве главного действующего лица. В Формуле-2 он никак не мог заставить шины «Пирелли» работать. Так что он провёл весь сезон, просто пытаясь удержаться в борьбе.

И в этом году всё очень похоже. Ландо не может показывать свою бешеную скорость так же стабильно, как Оскар Пиастри. Эту черту недооценивают. Речь о способности оставаться в борьбе, когда не всё идёт идеально. В этом году мы снова это увидели», — приводит слова Джейкса F1oversteer.

Штайнер оценил последствия в случае запрета «Макларена» для Норриса и Пиастри бороться

Ландо Норрис врезался в стену в Барселоне:

