«Всё уже решено». Берни Экклстоун ответил, кто станет чемпионом Ф-1 в текущем сезоне

Комментарии

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун выразил уверенность, что чемпионом Ф-1 в текущем сезоне станет 24-летний пилот британского коллектива «Макларен» австралиец Оскар Пиастри.

«Кто станет чемпионом Ф-1 в текущем сезоне? Тот гонщик, который сейчас лидирует в чемпионате (имеется в виду личный зачёт Ф-1. — Прим. «Чемпионата»). В начале сезона я говорил, что им может стать Ферстаппен или Пиастри. Не стал бы полностью списывать Макса со счетов, но, похоже, всё уже решено», — приводит слова Экклстоуна портал F1destinations.

Напомним, к настоящему моменту австралийский пилот занимает первое место в личном зачёте Ф-1, имея на своём счету 284 очка.

