Экклстоун не включил Ферстаппена в число пилотов Ф-1, которых взял бы себе в команду

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун перечислил действующих пилотов Ф-1, которых хотел бы подписать в свою команду, если бы руководил в данный момент каким-либо гоночным коллективом.

«Я бы подписал Пиастри. И Хаджара тоже. Надеюсь, что Бортолето справится с задачей [в чемпионате], ведь всегда приятно видеть на старте успешного бразильца», — приводит слова Экклстоуна портал F1destinations.

Напомним, к настоящему моменту 24-летний пилот британского коллектива «Макларен» австралиец Оскар Пиастри занимает первое место в личном зачёте Ф-1, имея на своём счету 284 очка.

А гонщик «Рейсинг Буллз» француз Исак Хаджар располагается на 13-м месте в личном зачёте Ф-1, имея на своём счету 22 очка.