Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экклстоун не включил Ферстаппена в число пилотов Ф-1, которых взял бы себе в команду

Экклстоун не включил Ферстаппена в число пилотов Ф-1, которых взял бы себе в команду
Комментарии

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун перечислил действующих пилотов Ф-1, которых хотел бы подписать в свою команду, если бы руководил в данный момент каким-либо гоночным коллективом.

«Я бы подписал Пиастри. И Хаджара тоже. Надеюсь, что Бортолето справится с задачей [в чемпионате], ведь всегда приятно видеть на старте успешного бразильца», — приводит слова Экклстоуна портал F1destinations.

Напомним, к настоящему моменту 24-летний пилот британского коллектива «Макларен» австралиец Оскар Пиастри занимает первое место в личном зачёте Ф-1, имея на своём счету 284 очка.

А гонщик «Рейсинг Буллз» француз Исак Хаджар располагается на 13-м месте в личном зачёте Ф-1, имея на своём счету 22 очка.

Материалы по теме
«Всё уже решено». Берни Экклстоун ответил, кто станет чемпионом Ф-1 в текущем сезоне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android